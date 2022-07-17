Телеведущая Маша Ефросинина, которая вместе с певицей Олей Поляковой в своих эфирах отказалась переходить на украинский язык, теперь чаще общается на нем и пишет посты так, как ее просили. В этот раз ведущая акцентировала внимание на украинских медиках и защитниках.

«Кадры, которые войдут в учебники по истории Украины. Парамедики спасают украинских защитников на передовой. Ужас. Благодарность. Боль. Гордость» - пишет Ефросинина.

В сети отвечают, реагируя на страдание и боль украинцев: «Это боль ужас и отчаяние; Невозможно без слез смотрит боль, боль... 😢; Ужасные фото, мужественные наши воины и медики, честь и хвала, и Береги Боже наших ребят 🙏; Какой тяжелый труд у одних и у других 😢. Смелости и желания жить❤️; Наши герои, благодарим Вас! Береги их Боже 🙏».

Ранее на своей странице в Instagram Мария разместила затравку к своему интервью с эндокринным гинекологом Татьяной Шевчук, записанную на украинском языке.

Многие поклонники обрадовались, что Ефросинина наконец-то прислушалась к их потребностям получать контент на родном языке, но такой ход Ефросининой оказался обманом: полное интервью — снова на русском.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.