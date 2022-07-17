На своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив ефектну світлину, на якій позує в бордовому костюмі, а також дав шанувальникам пораду.
"Ви ще досі щохвилини читаєте новини та передивляєтесь інтерв‘ю всіх аналітиків 🤪Ці заняття не роблять вас сильнішими та не заспокоюють. Вони лише розбалансовують психіку та відволікають від життя. Вашого життя, які б складні обставини не були. Зупиніться хоч на день", — закликав Решетнік.
Григорій також розповів, чим варто зайнятися в цей час.
"Заспокойтесь, сядьте та напишіть план дій на найближчий тиждень - в усіх сферах: сім‘я, робота, допомога іншим… Потім у неділю (завтра) ще день проведіть в новинах:)) І з понеділка починайте діяти та вірити в свої сили! Я вірю в Вас і нашу Перемогу", — наголосив телведучий.
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Українці в коментарях підтримали Решетніка та дякують йому за слушну пораду:
"Тільки так і треба, бо точно мозок вибухне";
"100% Гриша! Я так теж вирішила жити! Інакше можно з'їхати з глузду!";
"Такий необхідний пост. Ви наче "у воду глянули" 😩 Постійні думки про Україну, батька-захисника, війну... 24/7. Обов'язково прислухаюсь".
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