На своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив ефектну світлину, на якій позує в бордовому костюмі, а також дав шанувальникам пораду.

"Ви ще досі щохвилини читаєте новини та передивляєтесь інтерв‘ю всіх аналітиків 🤪Ці заняття не роблять вас сильнішими та не заспокоюють. Вони лише розбалансовують психіку та відволікають від життя. Вашого життя, які б складні обставини не були. Зупиніться хоч на день", — закликав Решетнік.

Григорій також розповів, чим варто зайнятися в цей час.

"Заспокойтесь, сядьте та напишіть план дій на найближчий тиждень - в усіх сферах: сім‘я, робота, допомога іншим… Потім у неділю (завтра) ще день проведіть в новинах:)) І з понеділка починайте діяти та вірити в свої сили! Я вірю в Вас і нашу Перемогу", — наголосив телведучий.

Українці в коментарях підтримали Решетніка та дякують йому за слушну пораду:

"Тільки так і треба, бо точно мозок вибухне";

"100% Гриша! Я так теж вирішила жити! Інакше можно з'їхати з глузду!";

"Такий необхідний пост. Ви наче "у воду глянули" 😩 Постійні думки про Україну, батька-захисника, війну... 24/7. Обов'язково прислухаюсь".

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