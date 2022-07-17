Як пише Politeka.net , Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним активно ведуть соціальні мережі, розповідають про себе та показують в Інстаграм, як проходять їхні будні. Також часто Даша висловлюється з приводу різних "гострих" тем.

Цього разу мова зайшла про те, як багато хто цинічно показує кадри з відпочинку і при цьому мовчить про те, що відбувається в країні. На Дашу обрушилася хвиля критики багатьох користувачів, дівчині довелося відповісти.

«Мою історію видалила Інст… Світ не повинен мовчати! Він повинен кричати про те, яка країна є порошком і що вона робить. Це просто жах, справжнє пекло на землі! І друзі, якщо я написала про тих, хто зараз закордоном та мовчить, я буквально таких людей і мала на увазі.

Тих, хто забув, веселиться та мовчить. Якщо це не ви – не треба себе приписувати до моїх Сторі і ображатись на мене. Якщо це не ви, ви знаєте про себе і робите все можливе. Дякую» - висловилася Даша.

Також у себе в Інстаграм у розділі сториз Даша Квіткова розмістила фото однорічного сина Лева та повідомила, що він захворів. За її словами, учора у малюка була температура, соплі, він хрипів і весь день провів на руках.

"Вночі не спали, сьогодні намагаюся викликати лікаря", - повідомила стривожена мама.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" хизнулася брендовою сукнею і нарвалася на критику .

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в яскравому вбранні влаштувала відпочинок далеко від чоловіка: хто склав їй компанію .

Також Politeka писала, що ведучий "Ексів" Педан зізнався як по-новому став сприймати Київ.