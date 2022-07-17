Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як виглядала 17 років тому, поділившись на фото.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – успішний український музикант. Знаменитість одружений з Катою Репяховою, яка торік народила зірці сина. Дівчина є блогеркою та активно веде Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. З початку війни Репяхова перебувала з дитиною в Ізраїлі, але все ж таки зважилася повернутися назад в Україну. А на нових фото у блозі Катя показала, як виглядала 17 років тому.

"Подумаєте ви, що я збожеволіла. І перехожі теж", - написала Катя.

"А я всього лише відновлювала кадр 17-річної давності", - написала Репяхова.

"Немає тієї грації. Ні", - зрештою зазначила Репяхова, порівнявши два кадри.

Варто зазначити, що Каті Репяхової зараз 28 років. Тому можна припустити, що на старому фото їй лише 11 років.

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