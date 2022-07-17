На своей странице в Instagram ведущий разместил эффектную фотографию, на которой позирует в бордовом костюме, а также дал поклонникам совет.
"Вы до сих пор ежеминутно читаете новости и просматриваете интервью всех аналитиков 🤪Эти занятия не делают вас сильнее и не успокаивают. Они лишь разбалансируют психику и отвлекают от жизни. Вашей жизни, какие бы сложные обстоятельства не были. Остановитесь хоть на день", – призвал Решетник.
Григорий также рассказал, чем следует заняться в это время.
"Успокойтесь, сядьте и напишите план действий на ближайшую неделю – во всех сферах: семья, работа, помощь другим… Затем в воскресенье (завтра) еще день проведите в новостях:)) И с понедельника начинайте действовать и верить в свои силы! Я верю в Вас и нашу Победу", - подчеркнул телведущий.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки: что происходит на юге
Большой самолет разбился в Греции, на борту был опасный груз: детали и кадры момента трагедии
Европу охватили масштабные пожары: кадры катастрофы
Новые правила с 16 июля вступают в силу в Украине: за что теперь грозят штрафы
Украинцы в комментариях поддержали Решетника и благодарят его за дельный совет:
"Только так и надо, потому что точно мозг взорвется";
"100% Гриша! Я так тоже решила жить! Иначе можно сойти с ума!";
"Такой необходимый пост. Вы как бы "в воду взглянули" 😩 Постоянные мысли об Украине, отце-защитнике, войне... 24/7. Обязательно прислушаюсь".
Напомним, Ксения Мишина выдала новые детали скандала с "Дизель шоу".
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика показала, как выглядела 17 лет назад.
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Даша Квиткова отреагировала на массовый хейт.