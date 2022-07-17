Все почалося, коли Мішина публічно підтримала свого друга Миколу Федосенкова, який працював контентмейкером у "Дизель Студіо", але не міг добитися виплати зарплати. За це актрисі "дісталося" від художнього керівника "Дизель шоу" Єгора Крутоголова, а шеф-редактор проекту Олексій Бланар, взагалі не підбираючи слів, обізвав Ксенію "політичною хв*йдою".

Деталі скандалу Мішина розкрила в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"До мене ніхто не звертався. Тільки у Facebook облили г*вном. Я захищала свого друга, якого вже давно знаю. Це взагалі зрада так ставитися до своїх людей, а особливо до людей, які на тебе працювали. Так не можна. Хтось на фронті, а хтось воює із жінками", — поскаржилася артистка.

За її словами, особисту ворожість до неї Бланар виявив ще кілька років тому, коли вона перемогла в шоу "Танці із зірками".

"Бланар уже давно відчуває до мене якусь неспокійність, починаючи з Танців з зірками, коли я виграла це шоу, вони дуже важко пережили мою перемогу. Потім це була "Холостячка" з рейтингами дуже великими, і їх це теж не влаштувало, не сподобалося. Але їм тоді закрили рота... Поки біля керма культурних проєктів такі люди, нічого хорошого не буде в нашій країні", — наголосила Ксенія Мішина.

Зірка також додала, що представник "Дизель шоу" перед нею так і не вибачився.

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