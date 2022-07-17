Відома українська телеведуча, а також актриса театру та кіно розмістила на своїй сторінці в Instagram короткий фрагмент ефіру ранкового шоу, яке веде разом зі Славою Дьоміним. На опублікованих кадрах Ребрик звертається до голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
"Ви знаєте, я б хотіла, щоб ви до нас отак щоранку включалися, хоча б на одну фразу. Просто сказати українцям, і особливо українкам "доброго ранку, ми з України!". Щоб ми з цими словами, з вашою тональністю, щоб ми з цим жили і проживали весь день, тому що зараз сенс кожного нового дня — це просто розуміти, що життя продовжується", — заявила телеведуча.
Далі вона попросила голову ОВА таки сказати свою коронну фразу, і Віталій Кім залюбки це зробив.
"Бред Пітт, Річард Гір та Джуд Лоу більше не в топі. У нас тепер свої краши. P.S. Так хочеться , щоб ранки нарешті були ДОБРИМИ", — написала Ребрик під відео.
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Шанувальники радіють у коментарях:
"Віталій Кім forever!";
"Ранки обов'язково будуть добрими! Вірю🙏";
"Кім красавчик❤️❤️🥰😍😘 Бред Пітт нервово курить в сторонці, тільки за ці слова дівчата всієї України хочуть заміж за нього";
"Аж мурашки по тілі".
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