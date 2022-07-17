Известная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино разместила на своей странице в Instagram короткий фрагмент эфира утреннего шоу, которое она ведет вместе со Славой Деминым. На опубликованных кадрах Ребрик обращается к главе Николаевской областной военной администрации Виталию Киму.

"Вы знаете, я бы хотела, чтобы вы к нам так каждое утро включались, хотя бы на одну фразу. Просто сказать украинцам, и особенно украинкам "Доброе утро, мы из Украины!". Чтобы мы с этими словами, с вашей тональностью, чтобы мы с этим жили и проживали весь день, потому что сейчас смысл каждого нового дня – это просто понимать, что жизнь продолжается", – заявила телеведущая.

Далее она попросила главу ОВА сказать свою коронную фразу, и Виталий Ким охотно это сделал.

"Брэд Питт, Ричард Гир и Джуд Лоу больше не в топе. У нас теперь свои краши. PS Так хочется, чтобы утра наконец были ХОРОШИМИ", - написала Ребрик под видео.

Поклонники радуются в комментариях:

"Виталий Ким forever!";

"Утра обязательно будут хорошими! Верю🙏";

"Ким красавчик❤️❤️🥰😍😘 Брэд Питт нервно курит в сторонке, только за эти слова девушки всей Украины хотят замуж за него";

"Аж мурашки по телу".

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