Іванна Сасанчина у своєму Інстаграм часто розповідає про життя з молодим чоловіком та їхньою дочкою. Як відомо, дівчина стала популярна у мережі після того, як стала обраницею переможця шоу «Голос. Діти» та «Голос країни» Романа Сасанчина.

Майже відразу кожен крок молодої пари обговорювали в мережі. Нещодавно Іванка навіть заявляла, що вони не будуть разом і сталося щось надто особисте, про що не хотілося б розповідати. Однак Іванка згодом помирилася з молодим обранцем.

На цей раз вона показала, як насолодилася сімейною прогулянкою, не забувши показати маленьку дочку:

«Я так сильно тебе кохаю! ❤️ І я все зроблю для того, щоб у тебе було щасливе, безтурботне дитинство. Я оберігатиму твій спокій до останнього дихання. Ти мій сенс життя 👼🏻 Еліза, я і не знаю, як я колись жила без тебе? Дякую, що ти обрала нас своїми батьками 🙏🏻» - пише Іванка.

Також дівчина у своєму Інстаграмі вирішила показати, як вони всією родиною ходять до церкви і моляться. При цьому вбрання дівчини викликало типову суперечку в мережі та спровокувало розбірки серед шанувальників.

Для прогулянки з дитиною та молодим чоловіком Ганна обрала ніжно-рожевий костюм брюки, в якому потім і з'явилася в церкві. Деяким жінкам це не сподобалося.

«А ви ходите до церкви? Нагадую, не забувайте молитися за наших захисників 🙏🏻 і за всіх людей 🙏🏻» - пише Іванка.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська розповіла про особливий день .

Як повідомляла Politeka, Данилко у компанії "мами Сердючки" спантеличив виглядом.

Також Politeka писала, що Женька із "Сватів" засвітила нову татушку у себе на руці, несподівані кадри.