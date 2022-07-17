Иванна Сасанчина в своем Инстаграм часто рассказывает о жизни с молодым супругом и их дочерью. Как известно, девушка стала популярна в сети после того, как стала избранницей победителя шоу «Голос. Діти» и «Голос країни» Романа Сасанчина.

Практически сразу каждый шаг молодой пары обсудали в сети. Недавно Иванка даже заявляла, что они не будут вместе и произошло что-то слишком личное, чего не хотелось бы рассказывать. Однако Иванка после все же помирилась с молодым избранником.

В этот раз она показала, как насладилась семейной прогулкой, не забыв показать маленькую дочь:

«Я так сильно тебя люблю! ❤️ И я все сделаю для того, чтобы у тебя было счастливое, беззаботное детство. Я буду оберегать твое спокойствие до последнего дыхания. Ты мой смысл жизни 👼🏻 Элиза, я и не знаю, как я когда-то жила без тебя?! Спасибо, что ты выбрала нас своими родителями 🙏🏻» - пишет Иванка.

Также девушка в своем Инстаграм решила показать, как они всей семьей ходят в церковь и молятся. При этом наряд девушки вызвал типичный спор в сети и спровоцировал разборки среди поклонников.

Для прогулки с ребенком и молодым супругом Анна выбрала нежно-розовый брючный костюм, в котором после и появилась в церкви. Некоторым женщинам это не понравилось.

«А вы ходите в церковь? Напоминаю, не забывайте молиться о наших защитниках 🙏🏻 и о всех людях 🙏🏻» - пишет Иванка.

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