Дженніфер Лопес вже за кілька днів виповниться 53 роки. Причому виконавиця не має наміру приховувати свою привабливість, не ховається від публіки і навмисно робить акценти на пишних формах.

Цього разу артистка приїхала до танцювальної студії, де зазвичай проходять її репетиції перед шоу. Для виходу у світ Лопес обрала вкорочену вугільно-сіру толстовку з мішкуватими рукавами та штани-кліш із геометричним малюнком, які зробили акценти саме на її формах.

Класичні кросівки, зручна зачіска та мінімум макіяжу доповнили її цибулю, а в руках несла свою улюблену склянку з розсипом каміння.

«Так мило 😍; Оооооочень мило 🥰🥰; таких як ти нема! Клянуся, ти найкращий кумир на світі!; Ця милота; думаю, це все одно розкішно 💋; YASSS🙏🏻😍 te amamos @jlo 🤍✨; Крім скромності, Дженніфер - єдина людина у голлівудському світі, яка цінує своїх шанувальників; Ми любимо тебе, Джей Ло ❤️😍 вітаємо».

Також Дженніфер Лопес опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфі, на якому крупним планом з верхнього ракурсу зняла обличчя з яскравим макіяжем. Волосся артистка акуратно зібрала, чим надала собі більш консервативного вигляду.

У мережі відреагували: «Щасливий день; класний профіль ⭐; Добре 😍; Хоч щось без політики 😇; Сподіваюся, у тебе все гаразд, Джен!! люблю тебе; Я так тебе люблю ❤️".

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