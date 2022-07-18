Дженнифер Лопес уже через несколько дней исполнится 53 года. Причем исполнительница не собирается скрывать свою привлекательность, не прячется от публики и намеренно делает акценты на пышных формах.
В этот раз артистка приехала в танцевальную студию, где обычно проходят ее репетиции перед шоу. Для выхода в свет Лопес выбрала укороченную угольно-серую толстовку с мешковатыми рукавами и штаны-клеш с геометрическим рисунком, которые сделали акценты именно на ее формах.
Классические кроссовки, удобная прическа и минимум макияжа дополнили ее лук, а в руках несла свой любимый стакан с россыпью камней.
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«Так мило😍; Оооооочень мило 🥰🥰; таких как ты нет! Клянусь, ты лучший кумир на свете!; Эта милота; думаю, это все равно роскошно💋; YASSS🙏🏻😍 te amamos @jlo 🤍✨; Помимо скромности, Дженнифер - единственный человек в голливудском мире, который ценит своих поклонников; Мы любим тебя, Джей Ло ❤️😍поздравляем».
Также Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором крупным планом с верхнего ракурса сняла лицо с ярким макияжем. Волосы артистка аккуратно собрала, чем придала себе более консервативного вида.
В сети отреагировали: «Счастливый день; классный профиль⭐; Хорошо 😍; Хоть что-то без политики😇; Надеюсь, у тебя все хорошо, Джен!! люблю тебя; Я так тебя люблю ❤️".
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