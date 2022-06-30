Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка повернулася до Києва і знову відкрила свою танцювальну школу, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Зоряна красуня виклала в мікроблозі чарівні знімки своєї маленької доньки, а в підписі до них розповіла, як змінилася її малятко з початку війни.

На нових фотографіях можна побачити юну красуню Валерію, яку зіркова мама називає Рія. Дівчинка в милому жовтому вбранні з серйозним обличчям позує на камеру. Увагу привертає незвичайна зачіска маленької моделі і такий дорослий погляд.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла: "За ці 4 місяці моя дочка дуже подорослішала! Дорога, обіцяю, ти будеш жити у вільній, незалежній країні. Благаю весь світ захистити наших дітей від рашистів і війни, наші діти не винні, вони мають право жити... Бажаю кожній матері вберегти своє дитя і дати їй надію на світле майбутнє".

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