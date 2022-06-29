Фото цієї дівчинки облетіло весь Інтернет, не залишила без уваги його і телеведуча.

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка під час війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, поділилася в своєму Instagram моторошним фото і розповіла історію 6-річної дівчинки з Очакова, яка загинула в результаті російського ракетного удару.

Це фото облетіло весь Інтернет, однак, соцмережі його закривають, як "потенційно неприйнятний контент". Подивитися його можна на сторінці Каті. На фотографії маленька дівчинка з Очакова, яка мирно спала, коли в її будинок прилетіла російська ракета. Дивитися на цей знімок без сліз неможливо.

Катя Осадча розповіла, що загиблій дівчинці було всього 6 років, у вересні вона могла б піти в школу. Вона, як і всі діти, про щось мріяла, грала з однолітками. І в цю трагічну ніч мирно спала в своєму ліжечку, але російська ракета назавжди забрала її життя.

"Це фото для всього світу, який намагається жити своїм звичним життям, немає тих далеких українців і всіх вас. Це жахливий несправедливий суд над нами всіма. Ми люди і так не можна! Немає в світі такого права обривати життя людей за чиїмось рішенням! Спи спокійно янголятко, вибач нас дорослих за цей жахливий світ", - написала Осадча під фото.

Зазначимо, що цю ж фотографію раніше опублікував у своєму Facebook Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. "Ця 6-річна дівчинка мирно спала, коли вранці решисти обстріляли Очаків. Її тіло виявили під завалами. Це фото має бути скрізь. путін і рашисти повинні відповісти за кожну смерть невинної дитини", - написав Кулеба.

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