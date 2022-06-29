Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком і вже закрутила роман з Мішею Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася корисними порадами з медитації.

У своєму мікроблозі Надя опублікувала чарівне фото з однієї зі своїх довоєнних фешн-зйомок, а також додала картинки зі структурованою інформацією та порадами по медитації. За словами артистки, вона сама медитує, і дуже сподівається, що її поради комусь теж знадобляться.

"Я знаю, що всім дуже важко... Напевно, ви вже втомилися від всіляких мотиваційних постів, але я хочу поділитися тим, що дійсно допомагає особисто мені – це медитація. Запитала у Жені перелік порад, які, сподіваюся, для когось будуть корисні. Гортайте карусель", - підписала пост Дорофєєва.

Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію Наді: "Спасибі за психологічну підтримку", "Спасибі за все, що ти робиш", "Спасибі за все, ти дуже багато зробила", "Дякую за те, що ти робиш", "Надя, ти молодець!", "Дякую тобі за підтримку і поради", "Ти дуже допомагаєш психологічно", "Спасибі, дуже допомагає".

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