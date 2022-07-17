Виконавиця довго не виходила на зв'язок через хворобу

Співачка Оля Цибульська, лежачи під крапельницею, розповіла про своє самопочуття і чому так довго не виходила на зв'язок.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Оля Цибульська завжди активно веде свій мікроблог в Інстаграм, особливу увагу приділяє сториз. Однак у цей розділ артистка дуже довго нічого не постила.

І ось Цибульська вирішила вийти на зв'язок.

У кадрі вона лежить на ліжку під крапельницею.

«Привіт, давно мене не було у сториз. Не знала, що вам показати та розповісти. Справи поки що стабільні, але я почуваюся краще, сподіваюся, що скоро повернуся до нормального життя», - розповіла співачка.

Поки Ольга більше, вона запропонувала своїм шанувальникам ставити їй питання, відповіді на які обіцяє підготувати якнайшвидше.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.

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