Співачка Оля Цибульська, лежачи під крапельницею, розповіла про своє самопочуття і чому так довго не виходила на зв'язок.
Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Оля Цибульська завжди активно веде свій мікроблог в Інстаграм, особливу увагу приділяє сториз. Однак у цей розділ артистка дуже довго нічого не постила.
І ось Цибульська вирішила вийти на зв'язок.
У кадрі вона лежить на ліжку під крапельницею.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Повалій одразу після трагедії в Україні взялася розважати лукашенка: "Гоцало по сцені і..."
"Саме він командував підводним човном": що відомо про винуватця трагедії у Вінниці
На Одещині юнак вдарив матір ножем у серце, поки та спала: у поліції видали подробиці
Оля Полякова здивувала заявою про свого чоловіка: "Я заходжу до Вадіка в кімнату і бачу..."
«Привіт, давно мене не було у сториз. Не знала, що вам показати та розповісти. Справи поки що стабільні, але я почуваюся краще, сподіваюся, що скоро повернуся до нормального життя», - розповіла співачка.
Поки Ольга більше, вона запропонувала своїм шанувальникам ставити їй питання, відповіді на які обіцяє підготувати якнайшвидше.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.
Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.