Как сообщает Politeka.net, сыну украинской певицы Оли Цибульской Нестору уже исполнилось семь лет. Гордая мама сообщила на странице Инстаграм, что Нестор закончил первый клас и в четверг его ждет необычный выпускной.

К сожалению, из-за нападения россии на Украину, многие школьники встретят выпускной вдали. Это касается и Нестора, который сейчас находится с мамой на западе Украины.

Учительница мальчика попросила детей приготовить коробку, в которую они будут складывать свои воспоминания о первых летних каникулах.

"В Нестора в четвер выпускной. Он будет онлайн. Дети будут делать коробку, в которую будут собирать воспоминания о своих первых летних каникулах", - уточнила Оля Цибульская.

Звездная мама решила также показать, что именно семилетний сын приготовил для того, чтобы украсить белую коробку. Так, Оля Цибульская прикупила для сына патриотические наклейки и браслет с надписью "Украина".

"Очень хочу, чтобы воспоминания у всех деток были приятными и детскими. Насколько это возможно сегодня", - добавила певица.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская огорошила рассказом, что увидела в СПА с ребенком

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская высказалась о переносе Евровидения в Британию.

Также Politeka писала, что Цибульская рассказала, как украинцам отправить оккупантов на концерт к Кобзону.