На своей странице Instagram звезда разместила несколько эффектных артов, на которых она изображена в традиционном украинском наряде, а также поздравила поклонников с Днем Конституции, который отмечается 28 июня.⠀

"Сегодня Конституции Украины 26! В такое бурное, однако абсолютно решающее для нашей страны время мы должны знать наизусть объединяющий код нашей нации", — обратилась певица к поклонникам.

Цибульская назвала пять основных положений Конституции, которые обязательно должен знать каждый украинец.

"Прочти, запомни и сохрани в сердце 5 основных положений Конституции независимой Украины. Знать-значит уметь защитить. Мы обязательно победим!", — подчеркнула артистка.

  • Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. ⠀
  • Народ признается носителем суверенитета и единственным источником власти. ⠀
  • Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.⠀
  • Украина-унитарное государство, территория которого является целостной и неприкосновенной.⠀
  • Государственным языком в Украине является украинский язык.⠀

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