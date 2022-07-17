Певица Оля Цибульская лежа под капельницей рассказала о своем самочувствии и почему так долго не выходила на связь.
Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цыбульская всегда активно ведет свой микроблог в Инстаграм, особое внимание уделяет сториз. Однако в этот раздел артистка очень долго ничего не постила.
И вот Цибульская решила выйти на связь.
В кадре она лежит на кровати под капельницей.
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«Привет, давно меня не было в сториз. Не знала, что вам показать и рассказать. Дела пока что стабильные, но я чувствую себя лучше, надеюсь, что скоро вернусь к нормальной жизни», - рассказала певица.
Пока ОЛьга более, она предложила своим поклонникам задавать ей вопросы, ответы на которые обещает подготовить как можно быстрее.
Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.