Исполнительница долго не выходила на связь из-за болезни

Певица Оля Цибульская лежа под капельницей рассказала о своем самочувствии и почему так долго не выходила на связь.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цыбульская всегда активно ведет свой микроблог в Инстаграм, особое внимание уделяет сториз. Однако в этот раздел артистка очень долго ничего не постила.

И вот Цибульская решила выйти на связь.

В кадре она лежит на кровати под капельницей.

«Привет, давно меня не было в сториз. Не знала, что вам показать и рассказать. Дела пока что стабильные, но я чувствую себя лучше, надеюсь, что скоро вернусь к нормальной жизни», - рассказала певица.

Пока ОЛьга более, она предложила своим поклонникам задавать ей вопросы, ответы на которые обещает подготовить как можно быстрее.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.