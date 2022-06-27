Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская активно общается со своими поклонниками в Инстаграм-Сториз. Там она дает советы, рассказывает смешные истории, реагирует на последние события в Украине и просто делится личным. В этот раз певица ответила на важные вопросы пользователей сети.

В частности она рассказала, как пережить разлуку с любимым, когда пару разделяет расстояние. Певица отметила, что отношения - это общая история и люди остаются вместе даже на расстоянии, если стараются ради этих отношений.

"Люди будут вместе, когда переживают что-то такое, когда проживают что-то такое, чего не чувствуют больше ни с кем. Пусть это будет доверительный разговор или любимая яичница, которую никто больше так не готовит", - рассказала Оля Цибульская.

Оля Цибульская также отметила, что делает все возможное, чтобы держатья и не падать духом ради своего сына Нестора.

"Я свою "крышу" держу руками. Ведь если он поедет, то финал только один. Фиаско. А когда ты держишся - вариантов миллион. Они не простые. Но точные...", - рассказала артистка.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская огорошила рассказом, что увидела в СПА с ребенком

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская высказалась о переносе Евровидения в Британию.

Также Politeka писала, что Цибульская рассказала, как украинцам отправить оккупантов на концерт к Кобзону.