Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко показав у соціальній мережі Інстаграм кілька кумедних кадрів з нового місця роботи. Як відомо, зараз чоловік активно подорожує та висловлюється про те, який досвід отримує у різних містах та країнах.

«Вже швейцарською кухнею з українцями. Далі готуйтеся багато сміятися. Познайомився із класною родиною з Люксембургу. Зараз побачите Філіпа, і що він робить, це такий сміх. Оцінюємо цей хенд-мейд! Колись моє прізвище писатимуть правильно» – з гумором зауважив Клопотенко.

Він також показав, як намальоване прізвище його виглядає на футболці Філіпа, посміявшись над креативом.

Також відомий фахівець із кулінарії вирішив поділитися рецептом маринованих огірків із кетчупом чилі. Свою посаду Клопотенко розмістив на сторінці в Інстаграмі.

«Якщо хочете сподобатися жінці – зробіть їй солоні чи мариновані огірки. Це не жарт. Як готувати я вам покажу та розповім. Сам рецепт огірків у відео, до речі, не мій. Здивування емоції, знаю. Сам шокований, що чіпаю не своє. Але я просто зробив дослідження народного з історією та затестив", - написав відомий кулінар.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко похвалився перед українками смачним рецептом вареників.

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет найсмачнішого медовика, який легко повторити

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко дав пораду українцям, які все ще не можуть позбутися російської мови