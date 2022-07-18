Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко показал в социальной сети Инстаграм несколько забавных кадров с нового места работы. Как известно, сейчас мужчина активно путешествует и высказывается о том, какой опыт получает в разных городах и странах.

«Уже на швейцарской кухне с украинцами. Дальше готовьтесь много смеяться. Познакомился с классной семьей из Люксембурга. Сейчас увидите Филипа и что он делает, это такой смех. Оцениваем этот хенд-мейд! Когда-то мою фамилию будут писать правильно» - с юмором заметил Клопотенко.

Он также показал, как нарисованная его фамилия выглядит на футболке Филипа, посмеявшись над креативом.

Также известный специалист по кулинарии решил поделиться рецептом маринованных огурцов с кетчупом чили. Свой пост Клопотенко разместил на странице в Инстаграм.

«Если хотите понравиться женщине – сделайте ей соленые или маринованные огурцы. Это не шутка. Как готовить я вам покажу и расскажу. Сам рецепт огурцов в видео, кстати, не мой. Эмоция удивления, знаю. Сам в шоке, что трогаю не свое. Но я просто сделал исследование народного с историей и затестил", - написал известный кулинар.

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