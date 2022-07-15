Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился вкуснейшим рецептом вареников с шелковицей и корицей. Как известно, мужчина часто выкладывает полезные рецепты со вкусностями для украинцев и привлекает внимание к себе.

Так, в этот раз Клопотенко рассказал про вареники с шелковицей и корицей.

«Мне такого бабушка никогда не готовила, но когда я думаю о том, что им вареники с шелковицей, то чувство, будто готовила.

И будто ел я эти вареники с холодной сметаной жаркого июля в тени под орехом. Вот такую ​​силу имеет еда – она иногда может создать воспоминания, которых никогда не было. Просто оно такое теплое и приятное, что вроде бы всегда было частью твоей жизни и может спасать, когда немного плохо» - высказался Клопотенко.

Он подметил, что у него есть ощущение, что сейчас нам всем нужны мягкие объятия бабушки. После Евгений представил и сам рецепт:

500г муки совмещаете с 250мл теплой воды, яйцом, 3ст.л. масла и щепоткой соли. Замешиваете тесто и оставляете на 20 минут отдохнуть. Берете 500г шелковицы, добавляете 1ч.л. корицы, перемешиваете. Это собственно и есть начинка. Затем лепите вареники и варите в подсоленной кипящей воде 3-5 минут. Горячие вареники посыпаете сахаром. Сливочное масло или сметана – по желанию и любви.

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