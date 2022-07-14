С медовиком все просто: увидел, приготовил и съел.

Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал рецепт одного из самых вкусных, легких и очень ароматных десертов, который любят все – именно торт "Медовик". По словам кулинара, летом этот десерт можно приготовить по-новому, добавив ягоды.

"Здесь нечего говорить, потому что это медовик. А с медовиком все просто: увидел, приготовил и съел. И нет, купить не проканает. Ибо когда вы готовите медовик, то будто делаете мир вокруг себя добрее. Я туда еще смородины добавил и получилось зашибись. Вы тоже так можете", - отметил Евгений Клопотенко.

Для коржей:

мука – 450 г

мед – 3 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт.

соль – 1/3 ч. л.

сода – 1 ч. л.

Для крема:

сметана – 700 г

сливки – 200 мл​​​​​​​

сахарная пудра – 150 г

смородина – 100 г

Способ приготовления:

1. Крем для торта: сверните марлю в 2 слоя и выложите сверху на дуршлаг. Снизу подставьте мисочку. Выложите в дуршлаг с марлей сметану и так оставьте на 4-6 часов, чтобы избавиться от лишней жидкости.

2. Взбейте яйца с солью и содой.

3. На паровую баню установите миску и выложите мед, добавьте соль, сливочное масло, сахар и перемешивайте, пока масло не растает и смесь не станет полностью однородной.

4. Добавьте в миску на паровой бане яичную смесь, перемешайте веничком, чтобы появилась небольшая пена. Помешивайте смесь на паровой бане в течение 5 минут.

5. Снимите миску с паровой бани и всыпьте муку, перемешайте и замесите тесто до однородности. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1,5 часа.

6. Разделите тесто на 8 одинаковых частей. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт толщиной около 2 мм. С помощью специальной формы вырежьте из теста прямоугольники.

​​​​​​​7. Переложите на противень и выпекайте по 6-7 минут каждый при 180 С.

8. Крем: вылейте в миску сливки и взбейте до образования устойчивых пиков, а в другую миску выложите из марли сметану и взбейте ее со 150 г сахарной пудры.

9. Форму, на которой вы будете формировать торт, смажьте чуть-чуть кремом и сверху выложите первый корж, сверху также его смажьте. И далее выкладывайте коржи друг на друга, смазывая каждый слой кремом из сметаны и сливок. Также нужно смазать торт по бокам и последний корж сверху. Сверху украсьте смородиной.

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