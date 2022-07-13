Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал о словах-паразитах, которые употребляет в повседневной речи. Кроме того, на своей странице в сети Инстаграм шеф-повар поделился схемой, как перейти на украинский язык, тем украинцам, которые еще разговаривает на российском.

"У меня есть схемка, которую я применил к себе: начать, наконец, говорить на украинском, потому что это важно, а с другим можно потом разобраться. Это вам пишу я, Евгений Клопотенко, русскоязычный украинец, перешедший на украинский 6 лет назад", - отметил он.

Повар добавил, что украинский язык настолько вьелся в него, что теперь его плохо понимают, когда он начинает говорить на российском.

"То не страшно, если ты не сразу Леся Украинка", - написал Евгений Клопотенко и попросил подписчиков делиться своими словами-паразитами в комментариях.

Кроме того, Евгений Клопотенко выписал в столбик слова паразиты, которые хочет искоренить из своей речи. Так, он часто использует слова: "прікол", "конфєта", "поєхали", "в смислє", "кароче" и "ясно-понятно".

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