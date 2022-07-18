Популярний російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який відкрито підтримав Україну, разом з Аллою Пугачовою полетів з Росії, почав жити з дітьми за кордоном і не планує повертатися назад. Наразі зірки рідко щось показуються в мережі, проте шанувальники самі публікують одні з останніх кадрів.

«Життя — це не очікування на те, що шторм закінчиться. Життя - це вчитися танцювати під дощем» - сказано у підписі під кадром із Пугачовою. Причому багато хто помітив, що виконавиця виглядає не так, як раніше.

А після схуднення Примадонну взагалі важко дізнатися:

«Тут взагалі не схожа на себе 😊; Хай живе фотошоп 🤣🤣🤣; Взагалі, стала не схожа на себе; Фільтр, суцільно!; Сама на себе не схожа; Неперевершена, чудова Алла! 😍; Що ти з собою зробила? Так, зараз Ви з Максіком потанцюєте!; Брови фільтром стерли 😂.Зовсім змінили. Чорти що. Накачали ботоксом».

Раніше артист опублікував фото примадонни, яке зробила їхня донька Ліза. Варто відзначити, що Алла Борисівна на свій вік, а їй уже 73 роки, виглядає просто приголомшливо, і здається, зовсім не збирається старіти.

На знімку артистка знята у просторій кімнаті, вона ніби танцює. Перед камерою Пугачова з'явилася у білому вбранні – футболці, коротких шортах та вільній сорочці, а на її обличчі сяє посмішка.

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