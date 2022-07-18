Популярный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который открыто поддержал Украину, вместе с Аллой Пугачевой улетел из рф, начал жить с детьми заграницей и не планирует возвращаться обратно. Сейчас звезды редко что-то показываются в сети, однако поклонники сами публикуют одни из последних кадров.

«Жизнь — это не ожидание того, что шторм закончится. Жизнь — это учиться танцевать под дождем» - сказано в подписи под кадром с Пугачевой. Причем многие заметили, что исполнительница выглядит не так, как ранее.

А после похудения Примадонну вообще сложно узнать:

«Здесь вообще на себя не похожа 😊; Да здравствует фотошоп🤣🤣🤣; Вообще стала не похожа на себя; Фильтр, сплош!; Сама на себя не похожа; Непревзойденная, великолепная Алла !😍; Что ты с собой сделала?; Да, сейчас Вы с Максиком потанцуете!; Брови фильтром стерли😂.Совсем изменили. Чёрти что . Накачали ботоксом».

Ранее артист опубликовал фото примадонны, которое сделала их дочка Лиза. Стоит отметить, что Алла Борисовна на свой возраст, а ей уже 73 года, выглядит просто потрясающе, и кажется, совсем не собирается стареть.

На снимке артистка запечатлена в просторной комнате, она как будто танцует. Перед камерой Пугачева появилась в белом наряде – футболке, коротких шортах и свободной рубашке, а на ее лице сияет улыбка.

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