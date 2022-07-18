Українська актриса, переможниця "Танців з зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина продовжує активно висловлюватися в Інстаграм про свої події у житті, конфлікти та проблеми. Наразі зірка повернулася в Україну через кілька місяців роботи закордоном.
«Я завжди думала, що в найжорстокіших ситуаціях найближчі люди мають бути поруч. Я завжди думала, що в найжорстокіших ситуаціях немає місця зраді! Але життя навчає іншого. Слухати свою інтуїцію та вміти бачити та думати!
Війна перевернула життя багатьом людям, і я в цьому списку. Але я вірю і знаю, що все на краще і попереду ще багато любові та щастя» - висловилася Ксенія після всіх конфліктів.
Також Мішина висловилася про конфлікт із керівниками "Дизель шоу". Деталі скандалу Мішина розкрила в інтерв'ю Аліні Доротюк.
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"До мене ніхто не звертався. Тільки у Facebook облили г*вном. Я захищала свого друга, якого вже давно знаю. Це взагалі зрада так ставитись до своїх людей, а особливо до людей, які на тебе працювали. Так не можна. Хтось. на фронті, а хтось воює із жінками", - поскаржилася артистка.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями і вразила Злату Огнєвіч.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.