Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – українська відома співачка. Зірка стала дуже популярною після проекту "Холостячка", де була головною героїнею. На проекті переміг гуморист Олександр Еллерт, з яким Мішина зустрічалася довгий час, але в результаті пара розійшлася. Не забуває Ксенія і про Інстаграм, де цього разу звернулася зранку до українських фанів.
"Доброго ранку, друзі. Я вже прокидати вкотре, чую, що десь мої сусіди слухають російські пісні, російський контент. Так от, хочу сказати, поки ви це слухатимете, ви спонсоруватимете війну", - сказала зірка.
Варто зазначити, Ксенія Мішина, як і інші українці, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Президент Азербайджану висунув росії звинувачення: "Він обіцяв нашому міністерству оборони..."
Літак розбився в росії, врятувати нікого не вдалося: з'явилися кадри з місця та подробиці
Новий штурм окупантів відбили відразу на кількох напрямках, дані Генштабу: "Ворог наніс..."
Юна дочка Беллуччі у крихітному купальнику позбавила дару мови розвагами з хлопцем: кадри з курорту
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина відкрита перед українцями і вразила Огневич.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина розповіла про провальні мрії за останні місяці
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.