Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – українська відома співачка. Зірка стала дуже популярною після проекту "Холостячка", де була головною героїнею. На проекті переміг гуморист Олександр Еллерт, з яким Мішина зустрічалася довгий час, але в результаті пара розійшлася. Не забуває Ксенія і про Інстаграм, де цього разу звернулася зранку до українських фанів.

"Доброго ранку, друзі. Я вже прокидати вкотре, чую, що десь мої сусіди слухають російські пісні, російський контент. Так от, хочу сказати, поки ви це слухатимете, ви спонсоруватимете війну", - сказала зірка.

Варто зазначити, Ксенія Мішина, як і інші українці, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Ксенія Мішина

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Нагадаємо, "Холостячка" Мішина відкрита перед українцями і вразила Огневич.

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