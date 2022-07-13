Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – успішна українська актриса, яка перемогла на проекті "Танці зі зірками". Але дуже популярною зірка стала після проекту Холостячка, після якого на Ксенію підписалися сотні тисяч фанів. А минулого року Мішину навіть покликали судити проект "Україна має талант". А на нових кадрах в Інстаграм, де цього разу поділилася домашньо.

"Друзі, привіт. Сьогодні я вийду до вас ось так, тому що у мене сьогодні домашній день, домашні справи, всякі масочки для обличчя, і все ніяк не можу насолодитися бути вдома. І трохи пізніше розкрию тему, яку торкнулася вчора, про здійснення мрій. Усім бажаю гарного дня. Так, і до речі, хто питав, чи є у мене ботокс. Ні", - сказала Мішина.

"Доброго дня і ніякого ботоксу в мене поки що немає", - написала Ксенія у сторіс.

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