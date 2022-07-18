Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина продолжает активно высказываться в Инстаграм о своих событиях в жизни, конфликтах и проблемах. Сейчас звезда вернулась в Украину спустя несколько месяцев работы заграницей.

«Я всегда думала, что в самых жестоких ситуациях самые близкие люди должны быть рядом. Я всегда думала, что в самых жестоких ситуациях нет места предательству! Но жизнь учит другому. Слушать свою интуицию и уметь видеть и думать!

Война перевернула жизнь многим людям и я в этом списке. Но я верю и знаю, что все к лучшему и впереди еще много любови и счастья» - высказалась Ксения после всех конфликтов.

Также Мишина высказалась о конфликте с руководителями "Дизель шоу". Детали скандала Мишина раскрыла в интервью Алине Доротюк.

"Ко мне никто не обращался. Только в Facebook облили г*вном. Я защищала своего друга, которого уже давно знаю. Это вообще зрада так относиться к своим людям, а особенно к людям, которые на тебя работали. Так нельзя. Кто-то на фронте, а кто-то воюет с женщинами", - пожаловалась артистка.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.