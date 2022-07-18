Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич активно веде свою сторінку в Інстаграм, розповідає про своє життя, підтримує українських захисників та обговорює різні теми з фанатами. Цього разу мова зайшла про особисті мрії та плани на життя.

«Самий час ЖИТИ 🤍 Ось у цю саму хвилину спробувати відчути себе, внутрішній стан: фізично та ментально. Згадати про давні мрії та придумати собі нові. Завести якусь приємну звичку або он того милого собачки з притулку, на якому часто дивіться в інста» - висловилася Злата.

Вона також розповіла, що наші плани, мрії є рушійною силою: вони допомагають краще відчути гостроту життя та вмотивованість. Вона мала період, коли вона перестала мріяти.

«Але ж світ однозначно належить мрійникам )), вони придумали і реалізували он скільки краси! Отже, світ належить нам сміливим і відчайдушним!

Якщо у когось вийшло, чому у ТЕБЕ буде навпаки? 🙌🏼🥹 Можна довго жити з думкою про чарівника, який прилетить і все вирішить 😎 А можна самому стати тим самим чарівником, відчуваєте різницю?» - Зробила висновок Злата.

Вона додала, що їй шкода – артистці хотілося б сказати подібні слова у свої 13 років, запевнити, що здатна на більше, і все буде добре.

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