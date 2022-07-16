Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая была во втором сезоне шоу "Холостячка" главной героиней. Несмотря на бурную историю отношений, с избранником она быстро рассталась, причем даже не по своей вине. Это разбилой ей сердце и девушка честно призналась, что теперь ходит к психологу.

Также Злата решила ответить хейтерам, которые в последнее время продолжают распространять различные сплетни о ее личной жизни и работе. Отметим, до вторжения рф Злате приписывали роман с экс-участником "Холостяка" и ее другом, который поддержал ее после шоу.

«А я в этот момент сижу одна дома и думаю про отсутствие личной жизни. Напишу позже отдельный пост о моей профессии и разные темы о ее сторонах. Но светлая всегда больше, поэтому я здесь!» - пишет Злата.

Недавно Злата заговорила о частой проблеме среди звезд, а именно: распространении сплетен.

«Ну и моя любимая тема – это сплетни! Люди, которые никогда не работали со мной в команде, почему-то лучше меня знают, кто сколько получает денег, как проходят мои туры. Даже, что мы едим! При этом никогда не имели со мной дел!

А также мне иногда рассказывают, такое гадкое и мерзкое, что говорят за моей спиной, это тоже самое касается и отношений. Речь о мужчинах, которые даже не в моем вкусе. Но говорят – было. Если красивая женщина – она со всеми» - иронично подметила Злата.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.