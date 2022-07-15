Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая смогла победить в шоу "Маска", а также была во втором сезоне шоу "Холостячка" главной героиней. Сейчас звезда занимается своей карьерой и помощью украинцам, а также активно освещает ситуацию с помощью украинским защитникам.

Недавно Злата заговорила о частой проблеме среди звезд, а именно: распространении сплетен.

«Ну и моя любимая тема – это сплетни! Люди, которые никогда не работали со мной в команде, почему-то лучше меня знают, кто сколько получает денег, как проходят мои туры. Даже, что мы едим! При этом никогда не имели со мной дел!

А также мне иногда рассказывают, такое гадкое и мерзкое, что говорят за моей спиной, это тоже самое касается и отношений. Речь о мужчинах, которые даже не в моем вкусе. Но говорят – было. Если красивая женщина – она со всеми» - иронично подметила Злата.

Также Артистка отметила и минусы публичной жизни.

«Представляю, как непросто быть вами. Особенно с поклонниками, что стучат в двери. Страшно!» - пишет поклонница.

Злата отвечает: «Это жутко! Особенно осознание того, что отделяют вас только двери, кто знает, какое у него там оружие и что в его голове!».

Огневич приоткрыла завесу прошлого и упомянула о личной жизни, рассказав, как завела роман со своим музыкантом: «Да, когда пела в La Festa и завела роман с нашим драмером».

Напомним, Огневич поделилась воспоминаниями, как отец прививал ей любовь к Украине

А еще Politeka писала, что Огневич дала действенный совет, как не опустить руки даже в самое темное время

Также Politeka сообщала, что экс-"холостячка" Огневич призналась, какой новой традиции не понимает