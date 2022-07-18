Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневичактивно ведет свою страницу в Инстаграм, рассказывает о своей жизни, поддерживает украинских защитников и обсуждает различные темы с фанатами. В этот раз речь зашла о личных мечтах и планах на жизнь.
«Самое время ЖИТЬ 🤍 Вот в эту самую минуту попытаться почувствовать себя, внутреннее состояние: на физическом и ментальном уровне. Вспомнить о давних мечтах и придумать себе новые. Завести какую-нибудь приятную привычку или вон той милой собачки из приюта, на которой часто смотрите в инста 🐶» - высказалась Злата.
Она также рассказала, что наши планы, мечты являются движущей силой: они помогают лучше ощутить остроту жизни и мотивированность. У нее самой был период, когда она перестала мечтать.
«Но ведь мир однозначно принадлежит мечтателям )), они придумали и реализовали вон сколько красоты! Итак, мир принадлежит нам — смелым и отчаянным!
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Если у кого получилось, почему у ТЕБЯ будет наоборот? 🙌🏼🥹 Можно долго жить с мыслью о волшебнике, который прилетит и все решит 😎 А можно самому стать тем же волшебником, чувствуете разницу?» - сделала вывод Злата.
Она добавила, что ей жаль – артистке хотелось бы сказать подобные слова в свои 13 лет, заверить, что способна на больше и все будет хорошо.
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