На своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив кадри зі знімального майданчика 12 сезону шоу "Холостяк", яке мало вийти в ефір навесні цього року, але прем'єру довелося скасувати через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

"Вчора 69% з вас проголосували за повернення «Холостяка» до ефіру! Зізнаюсь, я приємно здивований - дякую. Справді, ми відзняли такий крутий сезон 🌹 І я мрію, що цієї осені ви таки побачите його на Стб!", — заявив Решетнік.

Головним героєм 12 сезону "Холостяка" став Алекс Топольський. Йому 32 роки. Алекс народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США. Зараз він живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

Українки в коментарях до посту Решетніка радіють поверненню шоу, але деякі трохи розчаровані в ньому після розриву пари, що склалася в попередньому сезоні, Михайла Заливако та Анни Богдан: "А нащо осінь то чекати? Давайте зараз! Так хочеться хоч трохи від війни відволіктися", "Аня і Міша своїм Еndom відбили охоту від цього проєкту,Но Даша і Нікіта такі молодці,👏👏 чекаю".

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