Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку вторгнення Росії повернувся до рідної України, часто викладає в Інстаграм кадри зі своїх благодійних концертів. Також артист показує шанувальникам та кадри, які наочно демонструють жорстокість окупантів.

«Сьогодні дивіться телевізійну та інтернет-трансляцію концерту на станції метро «Майдан Незалежності»» – написав Макс під спеціальною добіркою своїх кадрів із виступів.

У мережі відразу ж підтримали артиста та заявили, що він морально піднімає їхній дух, а також підтримує своїми піснями:

«Макс, дуже сумуємо 😢; Які ви молодці 👏🏼 підтримка бойового духу дуже важлива ❤️; Ми тебе дуже любимо!; Дуже сильно хочу побачити, сумую. Побачимося; Ти головне тримайся .... як би важко не було 💖🇺🇦 Україна з тобою .... ми все переможемо !!!💖; Дякую, Максюша !!! Обов'язково постараємося подивитися!; Барсе, Україна пишається тобою!; Дуже сумуємо та любимо тебе безмежного щастя тобі».

Також Барських, який народився у Херсоні, на своїй сторінці в Instagram поділився кадрами, як люди змушені пішки через поля евакуюватись із окупованих територій.

"Ці кадри є свідченням того, як біженці з мого рідного Херсона прямують у бік Кривого Рогу. Людям доводиться долати величезні відстані пішки чи велосипедами. Позаду залишилося мирне життя, будинки, робота, друзі, сусіди... З собою вони несуть біль і страх перед невідомим", - розповів Макс Барських.

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