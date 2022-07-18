На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про загибель свого друга, який захищав Україну на фронті, а також показала фото героя.

"Мій золотий друже, Карім Гуламов 😭😭❤️Моє серце на шматки. Я не хочу вірити,що більше не почую і не обійму. Дякую за твій подвиг, за те що закрив нас собою. Дякую за допомогу у врятуванні батьків з Ірпеня, за твої прохання «посміхайся квітка, бо даєш мені сил..»", — емоційно написала Ольга.

Співачка також зізналася, що не встигла виконати обіцянку, яку вона дала Каріму.

"Я чекаю тебе з борщем досі. Я обіцяла приготувати на всіх твоїх хлопців і обійматись, коли повернешся. Я обіцяю пам’ятати тебе все життя і молитись за тебе❤️І борщ обіцяю. Ми зустрінемось, як і домовлялись.Я навіть на небі знайду для тебе буряк. Спи, друже. Україна переможе! Бо за неї стоять такі неймовірні люди як ти", — наголосила Цибульська.

На публікацію відреагувало багато українських знаменитостей, зокрема Леся Нікітюк, Христина Решетнік, Раміна Есхакзай, Віталій Козловський, Світлана Тарабарова, Олексій Суханов.

Нагадаємо, біда трапилася з Ілоною Гвоздьовою з "Танців із зірками".

Як повідомляла Politeka, Макс Барських показав, як тепер виступає в метро, ​​поки інші артисти за кордоном.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк вирушила на відпочинок і розкрила секрет найкращої процедури для кожного.