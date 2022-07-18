На своей странице в Instagram ведущий разместил кадры со съемочной площадки 12 сезона шоу "Холостяк", которое должно было выйти в эфир весной этого года, но премьеру пришлось отменить из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Вчера 69% из вас проголосовали за возвращение "Холостяка" в эфир! Признаюсь, я приятно удивлен - спасибо. Действительно, мы отсняли такой крутой сезон 🌹 И я мечтаю, что этой осенью вы таки увидите его на Стб!", - заявил Решетник .

Главным героем 12 сезона "Холостяка" стал Алекс Топольский. Ему 32 года. Алекс родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

Украинки в комментариях к посту Решетника радуются возвращению шоу, но некоторые немного разочарованы в нем после разрыва сложившейся в предыдущем сезоне пары Михаила Заливако и Анны Богдан: "А че осень то ждать? Давайте сейчас! Так хочется хоть немного от войны отвлечься" , "Аня и Миша своим Еndom отбили охоту от этого проекта, Но Даша и Никита такие молодцы, 👏👏 жду".

Напомним, беда случилась с Илоной Гвоздевой из "Танцев со звездами".

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