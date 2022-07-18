Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця проекту "Танці зі зірками". Зірка після початку війни вирушила з дітьми до Італії, але не так давно зважилася повернутись назад до України. Ілона, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі з окупантом, висвітлюючи війну у своєму блозі Інстаграм.

І цього разу Гвоздєва показала, що сталося після чергової публікації. Її відео було заблоковане для показу у Росії.

"Вони можуть блокувати мою сторінку, відео, публікації та сторіс, але їм не заблокувати весь світ, який бачить усі їхні злочини та терор проти України", - написала на наступному сторіс.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" показала доньку, яка вразила розтяжкою

Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" у сукні з вирізом вразила запальним танцем

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців з зірками" відверто розповідала про свій жахливий стан.