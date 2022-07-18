Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця проекту "Танці зі зірками". Зірка після початку війни вирушила з дітьми до Італії, але не так давно зважилася повернутись назад до України. Ілона, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі з окупантом, висвітлюючи війну у своєму блозі Інстаграм.
І цього разу Гвоздєва показала, що сталося після чергової публікації. Її відео було заблоковане для показу у Росії.
"Вони можуть блокувати мою сторінку, відео, публікації та сторіс, але їм не заблокувати весь світ, який бачить усі їхні злочини та терор проти України", - написала на наступному сторіс.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
У Вінниці провели в останню путь маленьку Лізу: фото прощання
Нові штрафи планують ввести в Україні, деталі законопроекту: за що доведеться віддати до 3400 гривень
"У зв’язку зі значними втратами": в Генштабі розкрили, як змінилася ситуація на фронті
"Саме він командував підводним човном": що відомо про винуватця трагедії у Вінниці
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" показала доньку, яка вразила розтяжкою
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" у сукні з вирізом вразила запальним танцем
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців з зірками" відверто розповідала про свій жахливий стан.