Як пише Politeka.net , колишня гімнастка, а нині блогерка та телеведуча Даша Ульянова активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та любить ділитися різними моментами свого життя. На цей раз вона показала, як провела вихідні з близькою подругою.

«Сьогодні був такий гарний день… Я навіть одяглася в «модну» цибулю, бо останні чотири місяці це було взагалі недоречно. Загалом, настрій бойовий, поки що! - пише Ксенія під добіркою кадрів.

Також вона показала, як відвідала виставу та добре провела час із подругою, чого їй не вистачало.

Нагадаємо, Даша вирішила піти на проект "Холостяк" із Максом Михайлюком, де їй вдалося дійти до фіналу та перемогти. Але побудувати стосунки парі не вдалося, а Михайлюк одружився з Даше Хлистун, українською моделлю Victoria's Secret.

Натомість Ульянова стала досить успішним блогером і тепер за нею стежать сотні тисяч фанів, яких вона намагається радувати новим контентом.

Також Даша поділилася кадрами, показуючи стильний образ. Ульянова взялася за хустку і розпустила волосся, вражаючи своєю красою.

Нагадаємо, Віктор Павлик показав, як грається з маленьким сином .

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