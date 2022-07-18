Как пишет Politeka.net, бывшая гимнастка, а ныне блогерша и телеведущая Даша Ульянова активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и любит делиться различными моментами своей жизни. В этот раз она показала, как провела выходные с близкой подругой.
«Сегодня был такой хороший день… Я даже оделась в «модный» лук, ибо в последние четыре месяца это было вообще неуместно. В общем, настроение боевое, пока что!» - пишет Ксения под подборкой кадров.
Также она показала, как посетила спектакль и хорошо провела время с подругой, чего ей не хватало.
Напомним, Даша решила пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком, где ей удалось дойти до финала и победить. Но построить отношения паре не удалось, а Михайлюк женился на Даше Хлыстун, украинской модели Victoria's Secret.
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Зато Ульянова стала довольно успешным блогером и теперь за ней следят сотни тысяч фанов, которых она старается постоянно радовать новым контентом.
Также Даша поделилась кадрами, показывая стильный образ. Ульянова обзязалась платочком и распустила волосы, впечатляя своей красотой.
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