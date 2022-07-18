Популярний український музикант, виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно вдруге став батьком, продовжує подорожувати. Артист активно підтримує українців, розповідає про подвиги ЗСУ та ділиться різними історіями.

Нещодавно артист відвідав спеціальний благодійний концерт, щоби знову підтримати українців у боротьбі проти окупантів. Також співак закликає звернути увагу на проблеми багатьох.

Шанувальники також висловили свою думку на концерті:

«Це якийсь шалений пласт сучасної української культури, якому можна просто сісти за фортепіано, та всіх рубає на маленькі шматочки. Дякую! Концерт благодійний, на рації зібрали!».

Раніше стало відомо, що Вакарчук прибув до Донецької області, щоби підтримати українських військових. Проте мініконцерт Вакарчука все одно відбувся, хоч і під звуки ворожого обстрілу.

«На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на Сході та Півдні. І потрапляв у різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас із вами, більше Україна нікого не має. Кожен має робити для Перемоги, що може. Кожен. Кожен день. Тому що роблять ці хлопці на фронті. Вони – наш скарб», - наголосив Вакарчук, додавши, що з ним усе гаразд.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук показав, як має виглядати справжній український герой.

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