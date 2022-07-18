Популярный украинский музыкант, исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно второй раз стал отцом, продолжает путешествовать. Артист активно поддерживает украинцев, рассказывает о подвигах ВСУ и делится различными историями.
Недавно артист посетил специальный благотворительный концерт, чтобы снова поддержать украинцев в борьбе против оккупантов. Также певец призывает обратить внимание на проблемы многих.
Поклонники также выразили свое мнение на концерте:
«Это какой-то бешенный пласт современной украинской культуры, которому можно просто сесть за фортепиано, и всех рубает на маленькие кусочки. Спасибо! Концерт благотворительный, на рации собрали!».
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Ранее стало известно, что Вакарчук прибыл в Донецкую область, чтобы поддержать украинских военных. Однако миниконцерт Вакарчука все равно состоялся, хоть и под звуки вражеских обстрелов.
«На фронте бывает всякое. Я уже дал около 120 выступлений на Востоке и на Юге. И попадал в разные ситуации. Но всегда повторяю: кроме нас с вами, больше у Украины никого нет. Каждый должен делать для Победы, что может. Каждый. Каждый день. Так как делают эти ребята на фронте. Они – наше сокровище», - подчеркнул Вакарчук, добавив, что с ним все в порядке.
Напомним, Святослав Вакарчук показал, как должен выглядеть настоящий украинский герой.
Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океана Эльзы" растрогал кадрами в больнице.
Также Politeka писала, что Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска