Старшій доньці гумориста та його дружини Ксенії на початку цього року виповнилося 14 років. Варвара, схоже, перейняла артистизм свого батька, у своєму юному віці вона вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" ьа "Розсміши коміка".
Раніше Варя разом з мамою та молодшою сестрою Серафимою перебували в селі Кранево в Болгарії, куди вони втекли після повномасштабного вторгнення росії в Україну, але, тепер приїхала до Києва та воззєдналася зі своїм хлопцем. Ім'я юнака дівчина не називає, але частенько публікує знімки з ним та обмінюється коментарями до постів.
Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Варвара Кошова розповіла, що разом з бойфрендом сходила в кіно на "Посіпаки: Становлення лиходія".
"Мій улюблений посіпак", — підписала Варя світлину, на якій вона з хлопцем красується перед дзеркалом.
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Для походу в кіно юна парочка приміряла стильні образи. Кошова вдягнула білу сукню в чорний горошок, пригладила волосся та зробила яскравий макіяж з акцентом на губи. Її хлопець вибрав стильний чорний костюм, білу сорочку та темні окуляри.
Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.
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