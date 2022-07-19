Старшей дочери юмориста и его супруги Ксении в начале этого года исполнилось 14 лет. Варвара, похоже, переняла артистизм своего отца, в своем юном возрасте она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика".
Раньше Варя вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, куда они сбежали после полномасштабного вторжения россии в Украину, но теперь приехала в Киев и воссоединилась со своим парнем. Имя юноши девушка не называет, но часто публикует снимки с ним и обменивается комментариями к постам.
На этот раз в сторис на своей странице в Instagram Варвара Кошевая рассказала, что вместе с бойфрендом сходила в кино на "Миньоны: Грювитация".
"Мой любимый посипак", - подписала Варя фотографию, на которой она с парнем красуется перед зеркалом.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Вспахал винтом землю: падение вертолета с росгвардейцами попало на видео
Никитюк изумила кадрами из храма, где провела все выходные: "Всей семьей молились за нашу Украину"
Нацбанк вводит в обращение уникальные 5 и 10 гривен: как выглядят и чем необычны
"Одесса будет одной из первых целей": в Институте изучения войны предупредили о новом наступлении, назвав сроки
Для похода в кино юная парочка примерила стильные образы. Кошевая надела белое платье в черный горошек, пригладила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Ее парень выбрал стильный черный костюм, белую рубашку и темные очки.
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.