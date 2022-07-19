Старшей дочери юмориста и его супруги Ксении в начале этого года исполнилось 14 лет. Варвара, похоже, переняла артистизм своего отца, в своем юном возрасте она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика".

Раньше Варя вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, куда они сбежали после полномасштабного вторжения россии в Украину, но теперь приехала в Киев и воссоединилась со своим парнем. Имя юноши девушка не называет, но часто публикует снимки с ним и обменивается комментариями к постам.

На этот раз в сторис на своей странице в Instagram Варвара Кошевая рассказала, что вместе с бойфрендом сходила в кино на "Миньоны: Грювитация".

"Мой любимый посипак", - подписала Варя фотографию, на которой она с парнем красуется перед зеркалом.

Для похода в кино юная парочка примерила стильные образы. Кошевая надела белое платье в черный горошек, пригладила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Ее парень выбрал стильный черный костюм, белую рубашку и темные очки.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.