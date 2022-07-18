Раніше на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив рецепт приготування маринований огірків. На опублікованому відео Клопотенко закручує банку та демонструє свій манікюр. Багатьом підписникам здалося, що Євген розмалював нігті в колір російського триколора, тому на зірку "Майстер Шеф" обрушився шквал критики.
"Чого лак кольорів агресора? І до чого вам намальовані нігті?"; "Доглядовий манікюр добре, покриття лікувальне ок, покриття в кольорі я просто промовчу, але м0скальські кольори це вже огидно", — написали йому в коментарях.
Тепер же Клопотенко вирішив відповісти на закиди та зблизька показав свій манікюр. Виявилося, що він, навпаки, дуже патріотичний: на одній руці безіменний палець та мізинець прикрашає синьо-жовтий лак, на іншій — червоний та чорний.
"Коли зробив собі свіженькі ноготочки і ніхто не зацінив", — поскаржився Клопотенко на критиків.
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Шанувальники в коментарях підтримали Євгена:
"Нічого не знаю! Я помітила одразу прапор України 💙💛 та прапор УПА ❤️🖤 Класна ідея!";
"Тю, просто жовтий не побачили і вже зрадоньку розвели )";
"Стільки агресії на звичайні нігті😅знову шукаємо зраду?)😄Наша улюблена українська гра".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.