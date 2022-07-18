Ранее на своей странице в Instagram шеф-повар разместил рецепт приготовления маринованных огурцов. На опубликованном видео Клопотенко закручивает банку и демонстрирует свой маникюр. Многим подписчикам показалось, что Евгений разукрасил ногти в цвет российского триколора, поэтому на звезду "Мастер Шеф" обрушился шквал критики.

"Чего лак цветов агрессора? И к чему вам нарисованные ногти?"; "Ухаживающий маникюр хорошо, покрытие лечебное ок, покрытие в цвете я просто умолчу, но м0скальские цвета это уже отвратительно", - написали ему в комментариях.

Теперь же Клопотенко решил ответить на упреки и вблизи показал свой маникюр. Оказалось, что он, напротив, очень патриотический: на одной руке безымянный палец и мизинец украшает сине-желтый лак, на другой — красный и черный.

"Когда сделал себе свеженькие ноготочки и никто не заценил", - пожаловался Клопотенко на критиков.

Поклонники в комментариях поддержали Евгения:

"Ничего не знаю! Я заметила сразу флаг Украины 💙💛 и флаг УПА ❤️🖤 ​​Классная идея!";

"Тю, просто желтый не увидели и уже зрадоньку развели)";

"Столько агрессии на обычные ногти😅снова ищем зраду?)😄Наша любимая украинская игра".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.