Дженніфер Лопес вже 24 числа виповниться 53 роки. І як стало відомо в мережі, артистка та Бен Аффлек офіційно одружилися. Їхня церемонія пройшла на вихідних у Лас-Вегасі, а пара поділилася щасливими моментами в Інстаграм.

Сама Лопес представила постільний "ледачий" знімок новоспеченої дружини. Двадцять років тому пара вже готувалася до весілля, хотіла влаштувати пишну урочистість і довго хвилювала громадськість.

Однак за кілька днів до церемонії тоді вони розійшлися, на цей раз вони вирішили без пафосу влаштувати собі свято:

«Довго та щасливо💗; Який сон ❤; Вітаємо, Дженнннннніфер!; вітаю 🍾; Таке щасливе маля. ❤ твоя посмішка завжди говорить мені про все; Довго та щасливо ❤️😍; Ви сяєте місіс Аффлек 😍; Седі Седі, заміжня дама 😍;Любов терпляча❤️❤️ і вчасно. Вітаю, моя дорога» - пишуть у мережі.

Також у соцмережах Дженніфер поділилася весільними кадрами. Лопес повідомила, що вони прилетіли до Лас-Вегасу 17 липня, стояли в черзі разом із чотирма іншими парами і одружилися після опівночі в каплиці A Little White Wedding Chapel.

«Ми прочитали свої клятви у маленькій каплиці та подарували один одному обручки, які будемо носити до кінця життя. Зрештою, це було найкраще весілля, яке ми могли уявити», — написала Лопес.

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