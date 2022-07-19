Дженнифер Лопес уже 24-го числа исполнится 53 года. И как стало известно в сети, артистка и Бен Аффлек официально поженились. Их церемония прошла на выходных в Лас-Вегасе, а пара поделилась счастливыми моментами в Инстаграм.

Сама Лопес представила постельный "ленивый" снимок новоиспеченной жены. Двадцать лет назад пара уже готовилась к свадьбе, хотела устроить пышное торжество и долго волновала общественность.

Однако за несколько дней до церемонии тогда они разошлись, в этот же раз они решили без пафоса устроить себе праздник:

«Долго и счастливо💗; Какой сон ❤; Поздравляем, Дженнннннннифер!; ️поздравляю 🍾; Такой счастливый малыш. ❤ твоя улыбка всегда говорит мне обо всем; Долго и счастливо ❤️😍; Вы сияете миссис Аффлек 😍; Сэди Сэди, замужняя дама 😍;Любовь терпелива❤️❤️ и вовремя. Поздравляю, моя дорогая» - пишут в сети.

Также в соцсетях Дженнифер поделилась свадебными кадрами. Лопес сообщила, что они прилетели в Лас-Вегас 17 июля, стояли в очереди вместе с четырьмя другими парами и поженились после полуночи в часовне A Little White Wedding Chapel.

«Мы прочитали свои клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца жизни. В конце концов это была лучшая свадьба, которую мы могли представить», — написала Лопес.

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